Более 3 тыс. человек и около 700 единиц техники подготовил ДЧС к паводкам в ЗКО

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Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Западно-Казахстанской области Нуралы Мусиев рассказал о подготовке к паводковому периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По его словам, по области выполнено 80 противопаводковых мероприятий: укреплено 20,285 км защитных дамб, проведен капитальный ремонт плотины длиной 374 м, устроены 13,085 км водоотводных каналов, на уличных дорогах установлены 16 водопропускных труб, углублено дно русла водохранилища, установлен водоиспаритель, проведены ремонтные работы на автодорогах, проведен ремонт водохранилища.

Также дополнительно внепланово проведено устройство и укрепление защитных дамб в 9 населенных пунктах.

Подготовлены силы и средства, насчитывающие более 3 тыс. человек, около 700 единиц техники, порядка 70 плавсредств и 265 мотопомп.

По предварительному гидропрогнозу РГП «Казгидромет», объемы влагозапасов в бассейнах рек Утва, Чижа-2, Деркул, Чаган, Оленты и Шидерты ниже среднемноголетних значений на 33 - 96%. Показатель осеннего увлажнения почвы выше среднемноголетних значений на 33 - 104% (реки Утва, Чижа-2, Деркул, Чаган, Оленты и Шидерты).

Также согласно предварительному гидропрогнозу, ЗКО входит в число регионов повышенной паводковой опасности.

В целом по области на сегодня паводковая ситуация стабильная. Подготовительные работы продолжаются, добавил спикер.