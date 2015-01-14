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В Казахстане ежегодно 3,5 тыс. государственных служащих проходят повышение квалификации в Академии государственного управления при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на ректора Академии Болатбека Абдрасилова.
"Ежегодно 3,5 тыс. государственных служащих, в основном центрального уровня, с Администрации Президента, канцелярии Премьер-Министра, аппаратов всех министерств, Верховного суда, аппарата Парламента, а также работники местного уровня, акимы районов, корпус А, заместители акимов областей проходят курсы повышения квалификации в нашей академии. То, что касается послевузовского образования, то контингент небольшой, в основном это государственные служащие местного и регионального уровня. Мы принимаем на обучение в академию от главного эксперта и выше", – сказал Абдрасилов на заседании научно-методического совета при академии.
Как отметил ректор, в процессе обучения большое внимание уделяется потребностям в знаниях государственных служащих.
"Сейчас на магистерских и докторских программах обучаются представители корпуса А, политические госслужащие, но в основном это корпус Б. Мы провели большую работу по изучению потребностей государственных органов, большое внимание уделяем потребностям в обучении госслужащих. Также пересмотрели наши программы, сделали их практикоориентированными и основанными на компетентостном подходе", – добавил Абдрасилов.
По его словам, минимизирована теория и делается упор на интерактивные виды обучения.
"Мы минимизировали теорию, больше ориентируемся на те дисциплины, которые непосредственно нужны госслужащим в повседневной работе. Это блоки, связанные со стратегическим планированием, управлением персоналом, это внутренний аудит, лидерство. Фишка в том, что мы посмотрели, как работают другие вузы, отошли от классических форм проведения занятий и технологий. Сейчас мы больше ориентируемся на интерактивные подходы обучения", – подчеркнул Абдрасилов.