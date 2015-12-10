Более 3 тыс. иностранцев привлечены к ответственности за миграционные нарушения в 2015 году

С начала года транспортными полицейскими Казахстана за нарушение миграционного законодательства привлечены к ответственности более 3 тысяч иностранцев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
"С начала 2015 года транспортные полицейские привлекли к административной ответственности более 3 190 иностранцев за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан", – говорится в сообщении.
В период с 7 по 9 декабря проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант".
"По итогам проведения ОПМ выявлено 263 факта нарушения законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, в том числе 258 фактов нарушения правил пребывания иностранцев в РК по статье 517 КРКоАП, из них граждан СНГ – 254, дальнего зарубежья – 4", – отметил начальник управления миграционной полиции Гани Шымырбаев.
Также он добавил, что за текущий период постановлениями судов 307 иностранцев выдворены за пределы страны, зарегистрирован 1 факт организации незаконной миграции.
По словам Г. Шымырбаева, водворены в приемники-распределители 10 иностранцев, проживающих без документов, удостоверяющих личности. Задержан 1 гражданин СНГ, находящийся в розыске.
ОПМ "Мигрант" проводилось с целью обеспечения надлежащего правопорядка, выявления лиц, незаконно пребывающих в Республике Казахстан, пресечения каналов незаконной миграции и деятельности их организаторов на участке обслуживания ДВД на транспорте.