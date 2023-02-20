Более 3 тысяч казахстанских школ не имеют специализированной охраны – МВД

В Министерстве внутренних дел РК рассказали, сколько школ в Казахстане оборудованы лицензированной охранной системой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Заместитель начальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью МВД Серик Куспанов на брифинге в ведомстве проинформировал, что на 1 января текущего года частные лицензированные охранные организации охраняют 3 404 школы и 1 371 детский сад.

«Исходя из представленных сведений, 3 298 школ и 4 214 детских садов в настоящее время – без лицензированной охраны. По вопросу причины отсутствия в учебных заведениях лицензированной охраны необходимо исходить из финансовых средств, выделяемых из местного бюджета для закупа охранных услуг, поскольку частные охранные организации оказывают их на платной основе», – объяснил спикер.

Этим вопросом, обозначил он, должны заниматься местные исполнительные органы, акиматы, совместно с Министерством просвещения.