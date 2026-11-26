В пригороде Каира жертвами пожара, возникшего в результате ДТП с перевозившим топливо грузовиком, стали более 30 человек. Еще как минимум 21 человек пострадал, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в Минздраве страны, ДТП произошло в одном из северных пригородов Каира. В результате пожара погиб 31 человек, еще 21 получил ранения.

В спасательных работах задействовали 39 машин скорой помощи, сообщили в минздраве. Глава ведомства Халед Абдель Гаффар поручил повысить готовность больниц, расположенных неподалеку от места пожара, а также посетил госпитализированных. Причины аварии пока неизвестны.

Авария произошла на кольцевой автодороге вокруг Каира - одной из ключевых автомагистралей столичного региона. Перед пожаром грузовик "вилял" между полосами, а затем врезался в ограждение, разделяющее потоки движения. Потом раздался взрыв, после чего огонь быстро перекинулся на соседние автомобили, рассказал один из очевидцев порталу Cairo24.

Грузовик начал резко менять траекторию движения, поскольку перед ним упал кабель с высоковольтной линии и водитель потерял управление, сообщила со ссылкой на источники принадлежащая правительству страны газета Al-Ahram. Издание также пишет, что перед взрывом автомобиль выехал на встречную полосу и перевернулся.

Соболезнования погибшим выразили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его жена Интисар. Глава государства также поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

В Генпрокуратуре страны заявили о расследовании причин ДТП. Там также взяли образцы ДНК, чтобы установить личности всех погибших.

Грузовик, ставший причиной аварии, принадлежал не министерству нефти и природных ресурсов, а частному подрядчику, занимающемуся транспортировкой топлива, сообщила газета Egypt Independent со ссылкой на источник в индустрии. При этом журнал Egypt Today указывает, что грузовик перевозил газ.