Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США

Больше всего жертв стихии в штате Нью-Йорк.

Фото: mk.ru

34 человека погибли в США в выходные дни из-за снежной бури, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mk.ru.

Больше всего жертв стихии в штате Нью-Йорк - 12, отмечает телеканал ABC.

"Я хочу отметить, что погодные условия до сих пор представляют серьезную опасность для людей", - сообщила губернатор Кэти Хокул.

Она также добавила, что сотни людей были спасены из своих машин, когда их заносило снегом в дороге.

В субботу власти США сообщали о 15 погибших, напоминает издание.

За выходные в США отменили более 5 тыс. рейсов.