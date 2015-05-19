Происшествия
Более 30 человек похищены в Мексике
Не менее 30 человек похищены в городе Чилапа мексиканского штата Герреро в течение нескольких дней после девятого мая. Об этом заявили родственники пропавших людей представителям государственной комиссии по правам человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.

Сообщается, что люди были похищены отрядами так называемых Сил самообороны, именующими себя местной полицией и, предположительно, связанными с одной из местных банд. Три сотни вооруженных людей вошли в город и устроили в нем блокпосты, задерживая молодых людей, причем все это происходило в течение недели на глазах у полиции, военных и федеральных сил, размещенных в Чилапе.

"Затем отряды самообороны согласились покинуть город, но обещали вернуться, если власти не поймают лидера противостоящей им преступной организации", – говорится в распространенной информации.

По данным издания, всего с начала июля 2014 года в Чилапе пропали без вести 200 человек. Этот регион является одним из ключевых в маршрутах наркомафии, перебрасывающей наркотики через территорию Мексики из Южной Америки в США.

Мэр города Франсиско Гарсия уже обратился за помощью к федеральному центру, утверждая, что местных сил для противостояния преступности и Силам самообороны не хватает.

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