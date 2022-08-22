Более 30 кг марихуаны изъял спецназ у пенсионера в Павлодаре

33 кг марихуаны изъяли у 67-летнего павлодарца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности УП города Павлодар по подозрению в сбыте и хранении наркотиков задержан 67-летний горожанин, который водворен в ИВС", - говорится в сообщении.

У задержанного по месту жительства изъяты наркотические средства: марихуана более 33 кг и гашиш – 3,3 кг.

Ведётся досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

В департаменте полиции Павлодарской области отметили, что с начала года было выявлено 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них – 47 фактов, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.