Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Происшествия
Более 30 млн тенге похитила бухгалтер отдела образования в ЗКО

Бухгалтер из Западно-Казахстанской области похитила 31 млн тенге. Бюджет Сырымского районного отдела образования казначей расхищала в течение продолжительного времени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Размер ущерба в ходе расследования уголовного дела оценили в 31 млн тенге. Вина подсудимой была полностью доказана. Она полностью возместила причиненный государству ущерб и просила суд не лишать её свободы. При этом прокурор запросил для неё 8 лет лишения свободы.

В итоге, женщину приговорили к семи годам лишения свободы. Также она лишена права работать в государственных и квазигосударственных организациях. Отбывать наказание в исправительном учреждении она будет при достижении возраста младшего ребенка 14 лет.

"Аккенже Кушаева совершила преступление, предусмотренное п. 2 ч. 4 ст. 189 УК, то есть, с признаками хищения. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев без конфискации имущества. В связи с наличием двух несовершеннолетних детей срок отбывания наказания отсрочен на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу", - сообщила пресс-секретарь областного суда Нургуль Канатбаева.

: https://24.kz/ru/news/incidents/item/542315-31-mln-tenge-pokhitila-bukhgalter-iz-zko
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