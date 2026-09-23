Более 30 млрд теңге выделили на строительство перинатального центра и ВПП аэропорта в Шымкенте

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на первой сессии Курултая, Правительством принимаются меры по опережающему развитию социальной инфраструктуры в регионах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Правительства

В Шымкенте реализуются проекты по строительству нового перинатального центра и второй взлетно-посадочной полосы международного аэропорта. На продолжение строительства объектов дополнительно направлено 33,5 млрд теңге, из них на объект здравоохранения – 10 млрд теңге и 23,5 млрд теңге на вторую ВПП.



Новый перинатальный центр на 200 коек возводится в микрорайоне Ақжайық. Медицинское учреждение будет рассчитано на 7 тыс. родов в год и обеспечит полный цикл медпомощи матерям и новорожденным. Помимо акушерства, гинекологии и неонатологии, здесь будет организована неонатальная хирургия для лечения новорожденных со сложными патологиями.

Также предусмотрены диагностическая лаборатория, база для генетических исследований, консультативные и реабилитационные отделения.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить коечный фонд, снизить нагрузку на действующие клиники, расширить мощности акушерской и неонатальной служб, повысить доступность специализированной помощи, в том числе для беременных группы высокого риска. В рамках проекта планируется создать порядка 800 – 1000 рабочих мест. Строительные работы начаты в конце января этого года.

Необходимость строительства нового центра связана с ростом населения и высокой рождаемостью в мегаполисе. Ежегодно в Шымкенте рождается более 30 тыс. детей, медпомощь при родах сегодня оказывают четыре организации.

Также в Шымкенте с октября 2025 года продолжается строительство второй ВПП международного аэропорта города. Длина новой полосы составит 3 900 м, а ширина – 75 метров. Она будет оснащена современным светосигнальным оборудованием и соответствовать требованиям международных стандартов. Это позволит принимать воздушные суда при сложных метеоусловиях и ограниченной видимости.

Необходимость строительства связана с состоянием действующей ВПП. Ее капитальный ремонт проводился в 2007 году, а очередной ремонт требуется в 2027 году. Его проведение привело бы к длительной приостановке работы аэропорта. Кроме того, действующая полоса требует удлинения в соответствии с предписанием Авиационной администрации Казахстана.

Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойную работу аэропорта в период дальнейшего развития его инфраструктуры, повысить возможности по приему тяжелых пассажирских и грузовых воздушных судов, расширить международные грузовые перевозки и усилить транзитный потенциал Шымкента.Развитие авиационной инфраструктуры сооответствует поставленной Президентом задаче по превращению Казахстана в ведущий авиационный хаб Евразии, активному развитию аэрохабов и их интеграции в глобальные логистические цепочки.

В целом реализация данных строительных проектов будет способствовать расширению доступности медицинских и транспортных услуг, повышению их качества и улучшению условий жизни населения региона.