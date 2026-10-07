Более 30 нарушений выявили в ходе рейдов на территории «Семей орманы»

Кроме того, приостановлены лесозаготовительные работы в 20 кварталах

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Бородулихинского района проводит рейдовые мероприятия на территории лесного фонда «Семей орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

По результатам рейдов выявлено 6 фактов незаконной порубки деревьев. По трем из них начаты досудебные расследования, по остальным трем — административные производства.

Кроме того, приостановлены лесозаготовительные работы в 20 кварталах, пресечено 5 фактов эксплуатации техники с нарушением требований пожарной безопасности, в том числе без искрогасителей.

Также выявлено более 20 административных правонарушений, среди которых управление транспортными средствами без водительских прав и соответствующих категорий, эксплуатация техники без государственных регистрационных номеров, а также управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

«По всем выявленным нарушениям приняты соответствующие меры. Работа по обеспечению законности и сохранению лесного фонда продолжается», – добавили в прокуратуре.

Ранее акимат Астаны совместно с Департаментом полиции города проводил рейдовые мероприятия по строительным объектам на предмет соблюдения требований правил управления строительными отходами.