Более 30 нарушений выявили в ходе рейдов на территории «Семей орманы»

Закон и Порядок,Экология
Дана Аменова
корреспондент

Кроме того, приостановлены лесозаготовительные работы в 20 кварталах

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Бородулихинского района проводит рейдовые мероприятия на территории лесного фонда «Семей орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

По результатам рейдов выявлено 6 фактов незаконной порубки деревьев. По трем из них начаты досудебные расследования, по остальным трем — административные производства.  

Кроме того, приостановлены лесозаготовительные работы в 20 кварталах, пресечено 5 фактов эксплуатации техники с нарушением требований пожарной безопасности, в том числе без искрогасителей.

Также выявлено более 20 административных правонарушений, среди которых управление транспортными средствами без водительских прав и соответствующих категорий, эксплуатация техники без государственных регистрационных номеров, а также управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

«По всем выявленным нарушениям приняты соответствующие меры. Работа по обеспечению законности и сохранению лесного фонда продолжается», – добавили в прокуратуре.

Ранее акимат Астаны совместно с Департаментом полиции города проводил рейдовые мероприятия по строительным объектам на предмет соблюдения требований правил управления строительными отходами. 

 

 

#нарушения #лес #Семей орманы #рейды

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