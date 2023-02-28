Более 30 "сайтов-помогаек" заблокировали в Казахстане

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

По данным МТИ РК, с августа прошлого года обнаружено 40 таких сайтов.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане заблокировали более 30 интернет-ресурсов, которые "помогают" быстро получить сертификаты на товары, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Сообщается, что в социальных сетях распространилась информация о сервисе, который "помогает" быстро получить сертификаты на товары. Сертификат соответствия либо декларация о соответствии подтверждают, что товар безопасен. А товар без сертификата может быть опасным для здоровья граждан.

"Выдают их аккредитованные органы по сертификации. Рекламировать такие "посреднические" услуги, не имея аккредитации, прямо запрещено Законом "О рекламе". Поэтому Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК на постоянной основе проводит мониторинг наличия таких сайтов и направляет информацию в Министерство информации и общественного развития для блокировки таких сайтов", – отметил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

Такие сайты обычно рекламируют "сертификаты", которые регистрируются в одной из соседних стран-участниц ЕАЭС. 

"К слову, с августа прошлого года мы нашли 40 таких сайтов и 33 из них уже заблокировали, некоторые в процессе. Поэтому просим всех неравнодушных граждан обращаться при наличии таких "помощников" в интернете в адрес комитета", – дополнили в ведомстве. 

 

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