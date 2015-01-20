Фото с сайта www.eurasian-defence.ru
Более 30 стран желают провести переговоры с Казахстаном по созданию свободной зоны торговли, передает корреспондент Кazpravda.kz
со ссылкой на вице-министра национальной экономики Тимура Жаксылыкова.
"Более 30 стран изъявили желание вступить в переговоры по созданию зоны свободной торговли. В целом, это очень важное направление в интеграционном процессе, поскольку это означает расширение рынков для наших предпринимателей. В настоящий момент в активной фазе переговоры с Вьетнамом, это очень динамично развивающаяся страна Юго-Восточной Азии. Думаю, что в течение первой половины этого года переговоры будут закончены", – сказал он на брифинге в СЦК.
Кроме этого, по словам Жаксылыкова, ведутся переговоры со странами Европейской Ассоциации свободной торговли.
"В нее входят 4 страны. Переговоры идут также с Новой Зеландией и еще рядом стран, такими как Турция, Индия, Израиль, Египет. Из Латинской Америки почти 10 стран желают вступить в переговоры", – отметил вице-министр.