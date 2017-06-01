Культура

Более 30 звезд СНГ выступили для жителей и гостей Астаны

Инга Селезнева
На площади "Қазақ елі" состоялся Open Air с участием популярных звезд Казахстана, России и Украины. За кулисами концерта побывала корреспондент Kazpravda.kz.

Мероприятие под открытым небом было приурочено ко Дню защиты детей, а также к международной выставке EXPO 2017. Для жителей столицы выступили более 30 звезд из СНГ.

Как рассказали организаторы шоу, артисты прилетели в 10 утра и до начала концерта поздравляли детей в детских домах.

"Звезды эстрады подарили детям подарки, говорили много теплых слов и фотографировались с ними. В благотворительной акции приняли участие: МОТ, Натан, группа "Пицца", Татьяна Терешина и Жанар Дугалова. Такой концерт акимат Астаны устраивает уже третий год подряд, в прошлом году его провели также первого июня и поздравлять детей приезжала Сати Казанова", – рассказала пресс-секретарь Управления культуры, архивов и документации Астаны Гульшат Серекбекова.

593054f5881b21496339701.png

В этом году шоу вел целый квартет ведущих: Турсынбек Кабатов, Мадина Садвокасова, Светлана Лобода и Алексей Воробьев.

59305352ddb921496339282.png

59305418087d71496339480.png

После своего выступления группа "Виагра" дала интервью журналистам.

Ерика Герцег: Когда объявили, что сейчас будет выступать "Виагра", люди так сильно закричали, что у меня мурашки побежали по коже.

Анастасия Кожевникова: Казахстан у меня ассоциируется с моей мамой, потому что она родилась здесь, поэтому я тоже чуть-чуть казашка. Публика невероятная, все поют вместе с нами песни. Мероприятие очень масштабное, и мы рады, что тоже принимаем в нем участие.

Миша Романова: Мы очень любим казахстанскую публику, нас всегда здесь тепло встречают и очень любят!

59305484efb1c1496339588.png

В свою очередь, солистки группы "Винтаж" также поделились с корреспондентом Kazpravda.kz своими впечатлениями. По их словам, Астана очень красивая и светлая, а Казахстан у них всегда ассоциируется с жарой, не только климатом и погодой, но и яркими эмоциями и позитивом публики.

"Мы были поражены, когда узнали, что вашей столице всего 15 лет! Город выглядит очень красиво и современно, несмотря на то, что еще так молод!" – отметили певицы.

59305d3de1a391496341821.png

Аrtik & Asti исполнили свои самые популярные песни вместе с публикой, а в завершение группа поздравила всех с Днем защиты детей и первым днем лета.

5930553f267d41496339775.png

Популярное

Все
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Питание в школах подорожало. Родители жалуются, а предприниматели оправдываются
Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, которая нас ждет?
Журналист за колючей проволокой
Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит
Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Шахтеры «АрселорМиттал Темиртау» недовольны тем, что в угольном департаменте компании медленно набирают в шахты специалистов
Двери театра вновь открыты!
«Добро» для удобрений
Пал рекорд Формулы-1!
Возвращение, которого ждали
Хранители истории спустились в метро
В режиме открытого доступа
«Кайрат» проходит дальше
Философский взгляд на мир
В честь лидера «Алаш»
Сблизит нас «зеленый» водород
Когда юниорки быстрее
Масштабная штабная работа
Чемпионы из Рио-де-Жанейро
Иманбек Зейкенов женился
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан празднует День Республики
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Курсы валют на 25 октября
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Культура
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого …
Культура
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам историчес…
Президент , Международное сотрудничество , Культура
Президент принял участие в церемонии открытия Дней культуры…
Международное сотрудничество , Культура
Дни кыргызского кино стартовали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]