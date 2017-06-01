Более 30 звезд СНГ выступили для жителей и гостей Астаны

На площади "Қазақ елі" состоялся Open Air с участием популярных звезд Казахстана, России и Украины. За кулисами концерта побывала корреспондент Kazpravda.kz
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Мероприятие под открытым небом было приурочено ко Дню защиты детей, а также к международной выставке EXPO 2017. Для жителей столицы выступили более 30 звезд из СНГ.
Как рассказали организаторы шоу, артисты прилетели в 10 утра и до начала концерта
поздравляли детей в детских домах
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"Звезды эстрады подарили детям подарки, говорили много теплых слов и фотографировались с ними. В благотворительной акции приняли участие: МОТ, Натан, группа "Пицца", Татьяна Терешина и Жанар Дугалова. Такой концерт акимат Астаны устраивает уже третий год подряд, в прошлом году его провели также первого июня и поздравлять детей приезжала Сати Казанова", – рассказала пресс-секретарь Управления культуры, архивов и документации Астаны Гульшат Серекбекова.
В этом году шоу вел целый квартет ведущих: Турсынбек Кабатов, Мадина Садвокасова, Светлана Лобода и Алексей Воробьев.
После своего выступления группа "Виагра" дала интервью журналистам.
Ерика Герцег
: Когда объявили, что сейчас будет выступать "Виагра", люди так сильно закричали, что у меня мурашки побежали по коже.Анастасия Кожевникова:
Казахстан у меня ассоциируется с моей мамой, потому что она родилась здесь, поэтому я тоже чуть-чуть казашка. Публика невероятная, все поют вместе с нами песни. Мероприятие очень масштабное, и мы рады, что тоже принимаем в нем участие.Миша Романова:
Мы очень любим казахстанскую публику, нас всегда здесь тепло встречают и очень любят!
В свою очередь, солистки группы "Винтаж" также поделились с корреспондентом Kazpravda.kz своими впечатлениями. По их словам, Астана очень красивая и светлая, а Казахстан у них всегда ассоциируется с жарой, не только климатом и погодой, но и яркими эмоциями и позитивом публики.
"Мы были поражены, когда узнали, что вашей столице всего 15 лет! Город выглядит очень красиво и современно, несмотря на то, что еще так молод!" – отметили певицы.
Аrtik & Asti исполнили свои самые популярные песни вместе с публикой, а в завершение группа поздравила всех с Днем защиты детей и первым днем лета.