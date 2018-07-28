Более 300 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна

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В связи с приближением к Японии тайфуна "Джондари" в стране отменено свыше 300 внутренних авиарейсов, передает "Газета.ru"
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Как сообщает телеканал NHK, "Джондари" движется из Тихого океана на северо-запад и утром 28 июля приблизился к японскому побережью в районе префектуры Тиба. Как ожидается, тайфун может изменить свое направление вечером или ночью, и ударит по региону Кансай, который уже пострадал в начале месяца от паводков и оползней, вызванных проливными дождями.
Согласно имеющейся информации, жителям некоторых муниципалитетов власти сказали приготовиться к эвакуации.