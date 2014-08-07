Более 300 человек будут работать в новом ботаническом саде

Политика
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Назымгуль Кумыспаева

Более 300 человек будут работать в новом Ботаническом саде. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz сообщил руководитель ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" Павел Кулагин. 

"Для изучения, сохранения и обогащения генофонда природной и культурной региональной и мировой флоры, рационального использования растительных ресурсов, осуществления научно-исследовательской, педагогической и просветительной работы в области биологии и охраны природы в ТЭО предложена структура и штатное расписание ботанического сада, согласно которым общее количество сотрудников ботанического сада составляет 341 человек. В настоящее время набор сотрудников не производится", - сообщил Павел Кулагин, отвечая на соответствующий запрос. 

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По информации руководителя управления, в ботаническом саде  будет произведена посадка 114 618 насаждений, в том числе: береза бородавчатая, сосна обыкновенная, тополь пирамидальный, рябина красная, клен татарский, вяз широколистный, липа мелколистная и другие всего 92 вида. Формирование коллекций в оранжереях – постоянный процесс при функционировании ботанического сада. Первоначально планируется высадить 276 видов растений. Список растений не является окончательным, будет уточнен.

3. Современный ботанический сад – это искусственно созданная среда обитания для различных видов древесно-кустарниковых насаждений, в которой техническими средствами должны быть созданы условия, удовлетворяющие все живые организмы.

Ботанический сад состоит из территорий открытого и закрытого грунта.

Территория открытого грунта включает в себя соедубщие коллекции растений:

- древесные (стриженный сад «эмоций», альпинарий, сад каенных скульптур);

- травянистые (сад многолетних и полезных растений, сад однолетних растений, сад лекартсвенных растений, сад сельскохозяйственных культур, цветочный ручей);

- водные растения;

- цветочные плантации, устроенные по типу исторических садов;

- исторические ландшафты (растительность Казахстана, собранная в коллекции по климатическим зонам).

Территория закрытого грунта состоит из оранжерей для выращивания теплолюбивых растений. Определяя площадь, конструкцию и архитектурное оформление любого помещения ботанического сада необходимо создавать условия, обеспечивающие безусловное развитие растения.

4. Полное завершение строительства объекта, при условии полного своевременного финансирования, планируется выполнить к концу 2016 года.

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6. Источник финансирования – республиканский бюджет. Стоимость строительства будет известна после получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на рабочую документацию.

7. Проект имеет исключительно социально-политический характер, не предполагает получения финансовых выгод и финансируется на безвозвратной основе. Стоимость входных билетов, либо их отсутствие будет уточнять по мере завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

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