В Восточно-Казахстанской области продолжаются работы по спасению людей, застрявших в снежном заторе. 312 человек эвакуированы, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба КЧС МВД РК, по состоянию на 06.00, эвакуированы 312 человек, из них 28 – размещены в больнице, 40 – в СШ им. Ы. Алтынсарина, 55 – в СШ им. Актамберды, 19 – в колледже, 60 – у жителей с. Таскескен, 70 – находятся в кафе "Айгерим", 40 – добрались до дома в с. Урджар.
"Оставшиеся в заторе люди от эвакуации отказались. На месте заноса остаются более 200 транспортных средств. Местные исполнительные органы организовали горячее питание и выдачу ГСМ для транспорта. За медицинской помощью население не обращалось. Проводится расчистка дороги", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, из-за сильной метели на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск" в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области образовался затор, в который попали не менее 90 автотранспортных средств.