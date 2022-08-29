Более 300 деревьев посадили на территории Малого Талдыколя

В Нур-Султане прошла акция по посадке деревьев на территории Малого Талдыколя по улице Сыганак. Участие в ней приняли жители города, волонтеры, экоактивисты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Мероприятие организовано управлением охраны окружающей среды и природопользования столицы и проводилось с целью благоустройства территории Малого Талдыколя, озеленения города и формирования экологической культуры.

В ходе мероприятия посажено более 300 деревьев лиственных пород (ива, вяз), также планируется высадить еще 300 деревьев.

«Мы проводим работы по озеленению территории Малого Талдыколя. На первом этапе у нас запланирована посадка более 600 штук зеленых насаждений. На сегодня в рамках акции высажено более 300 деревьев, остальное количество планируется завершить по мере готовности участков. В первом, втором, третьем ряду у нас высажены насаждения видового состава ива, они более влагоустойчивые, далее со стороны улицы посадили вяз мелколистный. Кроме того здесь планируется создание экопарка в целях продолжения работ по интеграции городской среды с естественной природой, создания рекреационной зоны на территории Малого Талдыколя», - отметил главный специалист отдела государственных услуг в сфере регулирования природопользования и права управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан Уалихан Куанышев.

В посадке деревьев приняли участие более 100 человек, это жители города, волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана Жастары» управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан и экоактивисты.

Вместе с тем, в сентябре-октябре в столице планируется провести ежегодный осенний экологический месячник «Birge – taza Qazaqstan», в рамках которого также пройдет массовая посадка деревьев.

Кроме того, в настоящее время управлением, на Малом Талдыколе планируется строительство экопарка. Проект направлен на интеграцию городской среды с естественной природой.

Проектом предусмотрены дноуглубительные работы, очистка воды от донных, иловых и других вредных отложений, увеличение средней глубины, сохранение водного баланса.

«Рекреационная зона» будет состоять из водоема, на которой будет установлена водоохранная зона и полоса, пешеходные дорожки с торшерными фонарями.

Территория зоны будет благоустроена малыми архитектурными формами, местами отдыха для населения, произведен посев газонной травы и посадка зеленых насаждений.