Фото: Александр Куприенко
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Более 300 электроавтобусов поставят в столицу в 2023 году

В Астане в 2023 году на линию выйдут свыше 300 электроавтобусов. Акиматом столицы ведется системная работа по обновлению и пополнению автопарка общественным транспортом, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. Новые электроавтобусы позволят значительно обновить автопарк, ввести новые маршруты, сократить интервал ожидания автобусов на остановках.

ТОО «City Transportation Systems» на данный момент ведется работа с тремя инвесторами по обновлению и пополнению автобусного парка более 300 электроавтобусами. За счет частных инвестиций в городе также построен автобусный парк.

Ранее в Астане на линию было выпущено 115 электроавтобусов. В зимний период текущего года планируется выпустить на линию ещё 50. Преимущества электроавтобусов в их экологичности: отсутствие вредных выбросов в атмосферу, экономность при их эксплуатации и др.

Кроме того, с начала текущего года проведена работа по оптимизации 27-ми схем маршрутов общественного транспорта, запущены новые маршруты, внедрены новые участки Bus lane, добавлены 15 остановочных пунктов и др. За последние годы также установлено 70 тёплых остановок, ещё по 20 тёплым остановкам ведутся работы по подключению к инженерным сетям.

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