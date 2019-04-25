Более 300 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности с начала года
Жанат Тукпиев
По итогам первого квартала 2019 года 305 госслужащих были привлечены к дисциплинарной ответственности в рамках Уголовно-процессуального кодекса РК. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщила директор Департамента контроля в сфере государственной службы АДГСПК РК Мадина Наурызбек, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В целом, в первом квартале 2019 года 305 государственных служащих, из которых 91 занимает руководящие должности, были привлечены к дисциплинарной ответственности в рамках статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК", – озвучила данные Наурызбек.
Как она отметила, к примеру, 11 апреля, в соответствии со статьей 200 УПК РК, на основании представлений Антикоррупционной службы, внесенных в рамках досудебного расследования по факту получения взятки подчиненным, был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора руководитель управления Государственной инспекции труда СКО Пшенбаев за ненадлежащую организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений.
Также, по ее словам, в ВКО распоряжением акима поселка Октябрьский района Алтай Понкратьевой работникам указанного аппарата были начислены премиальные выплаты.
"Однако, Понкратьева, собрав коллектив аппарата акима, сообщила им о необходимости сдать из полученной премии по 20 тысяч тенге каждый, в том числе и сама, которые предназначались для организации и поздравления с праздником "Новый год" ветеранов и тружеников тыла района Алтай и на другие административные расходы аппарата акима. При этом, она им дала понять, что если деньги не будут сданы, то в следующий раз не будет премиальных выплат и могут возникнуть неприятности по работе", – указала Наурызбек.
По результатам рассмотрения дисциплинарного дела распоряжением акима района Алтай Понкратьева уволена с занимаемой должности.
В целом, за аналогичный период 2018 года к дисциплинарной ответственности было привлечено 183 государственных служащих.
"Благодаря дисциплинарному контролю и профилактическим мерам, результаты социологического исследования, проведенного научно-исследовательским центром "Казына - Аралы" совместно с ПРООН в 2018 году, показали, что уровень доверия к решениям Совета по этике вырос с 48 до 56 процентов, то есть на 8 процентов по сравнению с прошлым годом", – сказала Наурызбек.
В заключение она добавила, что делая особый акцент на профилактике правонарушений, одновременно усиливают дисциплинарный контроль, в особенности по линии этики.