Более 300 школьников принимают участие в соревнованиях по робототехнике в Астане
Инга Селезнева
В Астане открылись национальные соревнования по робототехнике World robot Olympiad, в которых принимают участие более 300 школьников со всего Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В течение двух дней, со 2 по 4 июля, юные ученые будут соревноваться в четырех категориях: основная, творческая, категория футбола роботов и студенческая.
Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев поздравил участников с открытием чемпионата и пожелал всем удачи.
"Дорогие участники, хочу всех вас поздравить. Среди молодого поколения развивается робототехника, и меня очень радует, что сегодня здесь собрались будущие лидеры этой отрасли. Вам завтра поднимать Казахстан, работать на его благо! Также хочу отметить, что в этом году количество участников выросло в два с половиной раза!" – сказал министр.
Национальный чемпионат – отборочный тур международного этапа по робототехнике – ежегодно проводят Назарбаев интеллектуальные школы. В этом году в числе 300 участников более 200 учащихся Назарбаев интеллектуальных школ по всей стране. Самую большую делегацию представили школьники из Алматы – порядка 30 человек. Из Павлодара приехала самая юная участница чемпионата – Жасмин Ещанова, представляющая Павлодарский Инновационный образовательный центр "ITHOUSE". Жасмин всего 8 лет, она выступает в категории "Основная". В своей приветственной речи министр образования отметил ее отдельно и подарил ноутбук. Также на чемпионате представляют свои разработки две команды девочек – из Актюбинского городского центра технического творчества – в категории "Футбол роботов" и девочки из Алматинской школы-гимназии – в категории "Основная".
Из числа победителей будет сформирована национальная команда, которая получит путевки на международную олимпиаду WRO-2017. Соревнования пройдут в Коста-Рике 10-12 ноября.