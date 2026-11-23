Фото: Polisia.kz

Свыше 300 готовых к распространению свертков с психотропными веществами не дошли до наркопотребителей благодаря работе сотрудников департамента полиции Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Очередное задержание провели в Кокшетау. Оперативники задержали 36-летнего местного жителя, выполнявшего роль фасовщика. При нем полицейские обнаружили свертки с психотропным веществом, а еще более 300 уже расфасованных доз — по месту его жительства.

Кроме того, в ходе обыска изъяли пластиковые емкости с синтетическим наркотиком, упаковочные материалы, электронные весы и записные книжки с координатами тайников. Все обнаруженные вещества направили на экспертизу. По предварительным данным, общий вес изъятого превышает полкилограмма различных психотропных веществ.

Как установили полицейские, фигурант занимался распространением наркотиков около четырех месяцев. Сначала он работал закладчиком, а затем перешел на роль склад-фасовщика: получал партии нерасфасованного вещества, самостоятельно готовил дозы и оборудовал тайники, которые впоследствии передавались другим закладчикам. За свою незаконную деятельность мужчина получал оплату в криптовалюте.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.