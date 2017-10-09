Общество
Более 300 тысяч незарегистрированных безработных выявили в Казахстане
Айнур Курамысова
В Казахстане выявлено 320 тысяч незарегистрированных безработных граждан. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Несмотря на рост количества трудовых договоров, сохраняются и вызывают серьезную озабоченность неформальные трудовые отношения. В этом году нами проведена оценка неформальной занятости путем подворового обхода, которым было охвачено 5,6 миллиона человек. В результате актуализирован статус 2,2 миллиона человек. Выявлено около одного миллиона человек занятых, но не отчисляющих пенсионные взносы, а также 320 тысяч незарегистрированных безработных и 1,4 миллиона непродуктивно самозанятых", – сказала Дуйсенова.

Кроме этого, по словам министра, за последние два года выявлено свыше тысячи работодателей, которые использовали труд работников без заключения трудовых договоров.

"Чаще всего это касается низкоквалифицированных работников, занятых в строительстве, торговле, общепите, сельском хозяйстве и малом бизнесе", – уточнила Дуйсенова. 

По ее словам, "будут приняты меры по вовлечению в занятость безработного и непродуктивно самозанятого населения". 

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