Более 3000 человек привлечены к административной ответственности с начала года

Фото пресс-службы Департамента полиции на транспорте.
С начала текущего года сотрудниками транспортной полиции за различные правонарушения к административной ответственности привлечено 3313 лиц, передает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
"За распитие алкогольных напитков привлечено 1167 правонарушителей, за торговлю в неустановленных местах 552, за нарушение запрета курения 767, за нахождение детей без сопровождения взрослых в ночное время суток 78, за переход железнодорожных путей в неустановленных местах 4753. Также за текущий период за приставание в общественных местах по статье 449 КРКоАП привлечено к административной ответственности 441 правонарушителей", – сообщил начальник Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Жасулан Байкенов.
По данным департамента, с целью пресечения административных правонарушений патрулируются все железнодорожные и аэропорты страны, перроны, пассажирские поезда в период прибытия и убытия, а также в пути следования
"Особое внимание при этом обращено на ворота нашей столицы: железнодорожные вокзалы Астана-1, "Нурлы жол" и международный аэропорт Астаны, где наши сотрудники совместно с сотрудниками Департамента полиции города Астана проводят отбработки, а также привокзальных площадей на предмет выявления лиц, занимающихся незаконным извозом граждан, сдающих квартиры в аренду, а также попрошайничеством", – проинформировал подполковник полиции.