Более 32 млн тенге похитили из бюджета больницы в Мангистауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По приговору суда главный бухгалтер Мангистауской многопрофильной областной больницы за хищение бюджетных средств лишена свободы сроком на 7 лет, с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на 5 лет, сообщает Kazpravda.kz

В результате проверки прокуратуры области в больнице выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 32 млн теңге.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что главный бухгалтер, вступив в предварительный сговор со знакомым, перечисляла бюджетные средства на счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с последующим их обналичиванием. Вина подсудимых полностью доказана. Кроме того, сообщнику главного бухгалтера назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 7 лет», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор суда вступил в законную силу.