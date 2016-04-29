Более 34 тысяч казахстанцев трудоустроены за I квартал этого года

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта
В рамках заседания коллегии Министерства здравоохранения и социального развития РК глава ведомства Тамара Дуйсенова озвучила результаты реализации Дорожной карты занятости в текущем году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗСР РК.

"В I квартале 2016 года в рамках реализации программы было трудоустроено 34,2 тысячи человек. Наибольшее количество трудоустроенных в Южно-Казахстанской области – 13,8 тысячи человек, в Кызылординской области – 2,5 тысячи человек, Алматы – 2,4 тысячи человек", – сообщила министр.

В текущем году на реализацию программы "ДКЗ-2020" из республиканского бюджета выделено 100,6 млрд тенге. Число лиц, обратившихся по вопросам участия в программе на 1 апреля 2016 года, составило 33,2 тыс. человек, из них 33 тыс. стали участниками "ДКЗ-2020", из них безработными являются 25 854 человека (78,3%), самостоятельно занятыми – 6 929 человек (21%), 244 (0,7%) человека – частично занятые наемные работники.

Заместитель директора департамента социального обеспечения и социального страхования МЗСР РК Азамат Умертаев рассказал об охвате накопительной пенсионной системой занятого населения страны: "По состоянию на 1 апреля 2016 года сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ составила 6 триллионов 59 миллиардов тенге, или более 14% ВВП прошлого года".

По итогам 2015 года охват занятого населения накопительной пенсионной системой составил 70,4% (6 млн 68,3 тыс. активных вкладчиков к 8 млн 623,8 тыс. занятого населения). В прошлом году количество активных участников НПС увеличилось на 50 тыс. человек.

В заседании коллегии приняли участие ответственный секретарь и вице-министры Минздрава и соцразвития, председатели комитетов, руководители структурных подразделений и подведомственных организаций министерства, в режиме видеосвязи – заместители акимов областей, Астаны и Алматы, начальники управлений координации занятости и социальных программ, директоры департаментов Комитета труда, социальной защиты и миграции МЗСР РК.

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