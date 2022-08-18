Более 3,5 млрд тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

С марта текущего года казахстанские пограничники пресекли порядка 180 попыток вывоза наличной валюты. Об этом в интервью корреспонденту Kazpravda.kz рассказал директор Пограничной службы КНБ генерал-майор Ерлан Алдажуманов

«Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан по обеспечению финансовой стабильности с 14 марта в пунктах пропуска пресечено 177 фактов вывоза валюты на общую сумму более 3,5 миллиарда в эквиваленте тенге», - сообщил директор Погранслужбы.

В целом же, по словам Ерлана Алдажуманова, за 6 месяцев текущего года, по сравнению аналогичным периодом 2021-го, наблюдается увеличение задержаний правонарушителей в пограничном пространстве на 48%.

Ранее сообщалось, что казахстанскими пограничниками пресечено несколько десятков попыток нелегального провоза оборудования для майнинга.