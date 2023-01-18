Более 360 уголовных дел в отношении бизнеса прекратили прокуроры

Начиная с мая 2022 года, прокуроры провели ревизию всех досудебных расследований, начатых в отношении предпринимателей в Казахстане. За этот период прекращено более 360 уголовных дел в сфере экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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2 сентября прошлого года генеральный прокурор направил органам уголовного преследования специальное указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов бизнеса.

«Также принята новая Инструкция по организации надзора за законностью уголовного преследования, согласно которой прокуроры обязаны в суточный срок проверять законность начала досудебного расследования по каждому делу в отношении субъектов бизнеса и при выявлении нарушений незамедлительно прекращать уголовное преследование. В тех случаях, когда дело признано возбужденным законно, прокурор в дальнейшем, каждые 15 дней, проверяет законность и характер проведения следствия, обеспечивая его полноту и объективность.

Новые требования дали заметный положительный эффект. Если ранее ежемесячно по стране возбуждалось порядка 150 дел в отношении предпринимателей, то сейчас их количество снизилось в 2,5 раза», – озвучили результаты в ГП.

Другим направлением надзорной работы прокуратуры является эффективное решение проблем бизнеса.

Так, в 2022 году при содействии прокуроров разрешено 55 чувствительных для субъектов бизнеса вопросов. В их числе – обеспечение крестьянских хозяйств водой, выплата задолженности и субсидий, отмена ограничений на получение займов на социально значимые продукты, пресечение практики посещения проверяющими коммерческих объектов.

Продолжают работать мобильные группы органов прокуратуры по защите бизнеса – с выездом, круглосуточно 24/7. В прошлом году они отработали свыше 3 тысяч сигналов предпринимателей, каждый 4-й (759) нашел свое подтверждение, констатировали в высшем надзорном органе.

«В Алматинской области внедрен специальный бот мобильной группы по защите прав бизнеса. Он позволяет с помощью только одного QR-кода направить сигнал в прокуратуру.

Благодаря эффективному использованию IT-ресурсов и внесению актов надзора свыше 7,1 тысячи предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на 1,3 млрд тенге, пресечено и отменено свыше 9 тысяч незаконных проверок и иных форм контроля.

В целом, в 2022 году по нарушениям в сфере предпринимательства внесено 1 330 актов надзора, отменено 1 230 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечены 1 240 лиц», – поделились цифрами в Генпрокуратуре.

Для упорядочения вмешательства контролирующих и местных исполнительных органов в деятельность предпринимателей утвержден Комплексный план совместных действий по защите бизнеса на 2023 год. Это четкая дорожная карта совместных действий органов прокуратуры с НПП «Атамекен» и госорганами, включающая конкретные кейсы. План позволит усилить механизмы защиты предпринимателей и будет способствовать улучшению бизнес-климата.

При любом нарушении прав предпринимателей нужно незамедлительно обращаться напрямую по номерам 115 (колл-центр), 8 (7172) 30-17-93 или 8 702 629 75 61 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах территориальных органов прокуратуры.