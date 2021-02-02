Более 3,7 млн казахстанцев обратились за выписками в ЕНПФ в январе

Экономика
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Екатерина Елисеева
В январе 2021 года более 3,7 млн выписок получили вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "ЕНПФ".

"За период с 5 по 31 января 2021 года вкладчики получили 3 732 970 выписок о состоянии своих пенсионных накоплений. Выписки также содержат данные о сумме, доступной для целевого использования на улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения. Общее количество вкладчиков, получивших за указанный период информацию о сумме пенсионных накоплений и сумме, доступной для целевого использования, составило 1 248 185 человек", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что при этом более 96 процентов выписок получены гражданами с использованием удаленных электронных услуг ЕНПФ и около 4 процентов - в отделениях ЕНПФ при личном обращении.

Напоминаем, что получить информацию о пенсионных накоплениях можно следующими способами:

- в личном кабинете на сайте enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или логина пользователя и пароля;

- в мобильном приложении ЕНПФ с использованием ЭЦП или логина пользователя и пароля;

- на портале www.cabinet.enpf.kz/porog использованием ЭЦП или ИИН и одноразового пароля, который поступит через SMS на номер - - мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov;

- на сайте "Электронного правительства для граждан" eGov.kz или через мобильное приложение eGov Mobile;

- посредством направления вкладчиком выписки, сформированной на сайте enpf.kz, на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ;

- посредством регулярной рассылки выписки на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ, без дополнительного обращения вкладчика;

- посредством услуг почтовой связи (один раз в год в ходе ежегодного информирования, на почтовый адрес, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ);

- при личном обращении вкладчика в любое ближайшее региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность.

"Предварительно записаться на обслуживание в региональных отделениях можно заполнив на сайте enpf.kz в разделе "Электронные сервисы" специальную форму и выбрав время посещения, удобное для вкладчика, с понедельника по пятницу, включительно, с 09:00 до 18:00 часов. Выбрать ближайшее отделение можно на карте на сайте enpf.kz в разделе "Контакты", "Региональная сеть", где также указаны график работы, данные дежурного сотрудника и контактные телефоны", – дополнили в пресс-службе фонда. 

Также сообщается, что по всем вопросам можно обратиться в ЕНПФ, позвонив по бесплатному номеру 1418.

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