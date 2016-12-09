Более 372 млрд тенге составит бюджет Астаны на 2017 год

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта kapital.kz
Городской маслихат утвердил бюджет столицы на 2017 год в объеме 372 млрд 868 млн тенге, в том числе трансферты и кредиты из республиканского бюджета составят 153,4 млрд тенге, собственные доходы – 212,6 млрд тенге, передает Kazpravda.kz.

Бюджет города Астаны на 2017-2019 годы разработан на основании прогноза социально-экономического развития города Астаны на пятилетний период (2016-2021 годы).

В нем предусмотрены расходы на сферу образования, в том числе на обеспечение бесплатным питанием учеников 1–4-х классов, на обеспечение льготным проездом студентов очной формы обучения во всех вузах и колледжах столицы, на сферу здравоохранения, социальную помощь и обеспечение культуры, физической культуры и спорта, на развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие топливно-энергетического комплекса, а также транспорта и коммуникации.

В работе сессии приняли участие заместитель акима города Андрей Лукин, руководители департаментов и управлений города, представители общественных объединений и средств массовой информации.

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