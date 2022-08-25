Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО

Хищение денег предпринимателя и пенсионера выявили в отделении АО «Казпочта» в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по ЗКО установил, что две работницы отделения Казпочты на протяжении четырех лет похищали выручку, сдаваемую на расчетный счет одного из ТОО. Всего операторы Казпочты присвоили более 37 млн тенге.

Кроме того, они же, подделывая расходные ордера, с 2013 по 2020 год завладели более чем 1,2 млн тенге одного из пенсионеров, добавили в ведомстве.

Операторы осуждены к 7 годам лишения свободы. Им запрещено пожизненно занимать материально-ответственную должность в финансовых и государственных организациях, заключили в агентстве.