Более 3,8 тысяч человек задержали в Турции после нападений на школы в рамках кибероперации

Цифровизация

В Турции после серии нападений на школы власти усилили контроль за контентом в интернете, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на TRT Haber

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В рамках масштабной кибероперации были задержаны 3 810 человек, которых правоохранительные органы связали с публикацией агрессивного, провокационного и связанного с насилием контента, сообщает TRT Haber со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Проверки в цифровой среде активизировали после происшествий 14–15 апреля в Шанлыурфе и Кахраманмараше, а также после инцидента 22 сентября 2026 года в Манисе.

По данным турецкого МВД, из числа задержанных 304 человека были арестованы, еще 1 163 получили меры судебного контроля. После дачи показаний были освобождены 2 336 человек, еще семь на момент публикации оставались под стражей.

Правоохранительные органы также установили администраторов и пользователей 1 786 аккаунтов. По оценке ведомства, 1 138 из них распространяли агрессивный контент, 571 - провокационные публикации, 39 - материалы экстремистского и расистского характера. Еще 38 аккаунтов были связаны с распространением игровых материалов, которые, по версии властей, могли подталкивать детей к насилию.

Сотни Telegram-каналов попали под блокировку

Отдельное внимание правоохранительные органы уделили Telegram. В рамках операции был ограничен доступ к 448 каналам, которые турецкие власти связывают с группой C31K и публикациями о нападениях на школы. Кроме того, меры по блокировке или удалению контента затронули в общей сложности 12 141 интернет-адрес.

В эту статистику вошли более 9,3 тысячи URL с агрессивными и провокационными материалами, а также ссылки на цифровые игры и их продвижение. МВД сообщило, что работа по выявлению такого контента продолжается.

Сам факт задержания или проверки при этом не означает установления виновности конкретного человека - окончательная правовая оценка зависит от результатов расследования и решений суда.

Почему кибербезопасность становится частью цифровизации

Турецкий кейс показывает, насколько сильно вопросы безопасности переместились в цифровую среду. При этом борьба с опасным или незаконным контентом - лишь одно из направлений более широкой цифровой безопасности и не тождественна классической кибербезопасности, которая включает защиту информационных систем, данных и критической инфраструктуры.

Во многих странах с развитой цифровой инфраструктурой кибербезопасность уже рассматривается как обязательная часть цифровой политики. OECD прямо связывает устойчивую цифровизацию с управлением киберрисками, защитой критически важных систем, цифровых сервисов и доверием пользователей.

Чем больше государственных услуг, финансовых операций, образования, коммуникаций и бизнеса переходят в онлайн, тем шире становится и круг угроз - от кибератак и утечек персональных данных до мошенничества и использования цифровых платформ для распространения противоправного контента.

Что это значит для Казахстана

Для Казахстана эта тема также становится все более актуальной на фоне ускоренной цифровизации.

В стране действует Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы. Она предусматривает отдельное направление по укреплению кибербезопасности, включая защиту информационных систем, совершенствование регулирования и развитие компетенций специалистов.

В 2026 году требования в этой сфере были дополнительно усилены: 12 июля вступили в силу Цифровой кодекс и закон «О кибербезопасности». Власти также заявляют о переходе от формального соблюдения требований информационной безопасности к повышению реальной киберустойчивости государственных органов и ключевых отраслей.

Опыт Турции в данном случае интересен для Казахстана не как готовая модель контроля за интернет-контентом, а как пример того, насколько быстро цифровая среда превращается в отдельное пространство рисков. По мере дальнейшей цифровизации защита данных, информационных систем и пользователей становится таким же важным элементом развития, как скорость внедрения новых технологий. 

 

#Казахстан #Турция #кибербезопасность

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