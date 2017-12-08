Более 4 млн тенге присвоил замдиректор Казгидромета в Атырау

Закон и Порядок
Заместитель директора РГП "Казгидромет" Атырау присвоил более 4 миллионов тенге, предназначенных на проведение экологического мониторинга в текущем году, сообщает mgorod.kz.

"Службой экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области зарегистрировано досудебное расследование по ст.189 ч.3 п.1 УК РК –"Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" в отношении заместителя директора Атырауского филиала РГП "Каздромет", – говорится в информации.

В ходе досудебного расследования вина подозреваемого доказана и причиненный материальный ущерб в размере 4 463 110 тенге возмещен полностью, добавили в СЭР ДГД по Атырауской области.

В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено прокурору на основании ходатайства подозреваемого о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

