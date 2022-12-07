Более 4 млн тенге выручил алматинец за несуществующий сахар

Когда покупатель приехал за сахаром на грузовике, подозреваемый взял у него деньги, отправил к воротам завода, а сам в это время скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Фото: polisia.kz

Несуществующий сахар стоимостью 4,2 млн тенге продавал мошенник в Таразе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Тараза от местного жителя поступило заявление о мошенничестве, незнакомый мужчина обещал продать ему 20 тонн сахара по низкой цене из сахарного завода. Когда мужчина приехал за сахаром на грузовике, подозреваемый взял у него деньги, отправил к воротам завода, а сам в это время скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила 4,2 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК "Мошенничество". В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Алматы.

Подозреваемый полностью признал свою вину и был водворен в изолятор временного содержания. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

В полиции напомнили, что это не первый случай мошенничества с продажами несуществующего сахара. Несколько месяцев назад аферистке удалось обмануть жителей Тараза на общую сумму более 2 миллионов тенге.