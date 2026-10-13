Более 4 тыс. км дорог ремонтируют в Казахстане

Дана Аменова
корреспондент

Работы проводятся с учетом установленных сроков и требований к качеству

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В Казахстане продолжается реализация инициативы Главы государства по ремонту 10 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения. В 2026 году ремонтными работами охвачено более 4 тыс. км дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

До конца года планируется завершить средний ремонт более 2 тыс. км и ввести в эксплуатацию 97 км автомобильных дорог после капитального ремонта.

«Средний ремонт ведётся на 124 участках общей протяженностью более 3,6 тыс. км. На сегодня устройство основания дорожной одежды выполнено более чем на 1,2 тыс. км, уложено 1,8 тыс. км нижнего и 2,2 тыс. км верхнего слоя дорожного покрытия. Параллельно ведётся капитальный ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 343 км. Всего работы охватывают 60 объектов. На 29 объектах продолжается реализация проектов, два объекта уже введены в эксплуатацию. До конца года планируется завершить работы и ввести в эксплуатацию 97 км дорог на восьми объектах»,  проинформировали в министерстве.

Одновременно ведется подготовка новых проектов, направленных на дальнейшее обновление республиканской дорожной сети.

Последовательная реализация ремонтных мероприятий позволит улучшить состояние дорожного покрытия, повысить безопасность движения и обеспечить надежное транспортное сообщение между регионами страны.

Работы проводятся с учетом установленных сроков и требований к качеству. Особое внимание уделяется соблюдению технологий дорожного строительства и обеспечению надлежащего состояния автомобильных дорог.

#дороги #ремонт #Минтранспорта

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