Более 4 тысяч нарушителей задержали за месяц на границе Казахстана

По данным Погранслужбы КНБ, в производстве находится 3 607 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 34 млн теңге, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пограничной службой КНБ в сентябре во взаимодействии с компетентными органами задержано более 4 тысяч нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, из них 3,5 тысячи иностранцев.

Предотвращено 1 598 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму свыше 2,5 млрд теңге, в том числе наркотиков – 37 фактов; оружия, боеприпасов – 62 факта; ГСМ – 816 фактов объемом свыше 80 тонн на сумму

24,1 млн теңге; товаров народного потребления – 549 фактов на сумму более 1,3 млрд теңге; валюты – 134 факта на сумму более 1,2 млрд теңге.

Пресечено 48 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря, изъято 840 кг рыбы осетровых пород. Сумма ущерба составила свыше 350 млн теңге.