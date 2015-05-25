В Акмолинской области уничтожены 4 293 туши погибшей сайги, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.
"На сегодня в регионе уничтожены 4 293 туши погибших животных. В районе гибели сайги в Акмолинской области находятся международные специалисты", – говорится в сообщении.
Массовый падеж сайги на границе Жаркаинского и Жаксынского районов Акмолинской области был зафиксирован 21 мая.
Кроме этого, в Костанайской области продолжаются работы по ликвидации массового падежа животных.
По последним данным, в регионе утилизированы порядка 81 970 туш. На месте гибели сайгаков в Жангельдинском районе развернут штаб, и работает комиссия.
В связи с обнаружением у павших особей пастереллеза – общего заболевания для всех видов животных – с 22 мая на территории сельского округа Урпек Амангельдинского района Костанайской области введены ветеринарно-санитарные ограничения.
"В государственном природном резервате "Иргиз-Торгай", где также были зафиксированы случаи гибели сайгаков бетпакдалинской популяции, ситуация стабилизировалась. По данным на 22 мая, в Актюбинской области погибли 3 092 особи", – говорится в сообщении.