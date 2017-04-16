Более 40 человек погибли при наводнении в Иране

В мире
1084
В результате сильного наводнения в Иране погиб 41 человек, еще 22 пропали без вести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, стихийное бедствие, вызванное идущими вторые сутки проливными дождями, произошло на северо-западе страны. Там разлились впадающие в озеро Урмия реки, вода смыла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили транспортные средства.

Значительно пострадали города Азаршахр и Аджабшир в провинции Восточный Азербайджан, а также ряд населенных пунктов еще в четырех провинциях – Западный Азербайджан, Курдистан, Ардебиль и Зенджан.

В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, туда направили спасателей и врачей, организовали поиски пропавших без вести.

Проливные дожди начались утром 14 апреля на северо-западе Ирана, их сопровождает сильный ветер. Синоптики прогнозируют, что они будут продолжаться до конца 16 апреля.

Популярное

Все
Как работает программа "Тариф в обмен на инвестиции"
Дни казахского кино с успехом прошли в Москве
Портал в параллельный мир открылся в Петропавловске
Как репрессировали авторов первого казахского календаря
Игра предков и книга Гиннесса
Южный регион наконец-то избавится от энергодефицита
Совсем не «белая роща»
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Учебный год без хлопот
О качестве жизни и не только
Спецоперация по задержанию крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде
Хранители истории
Ботай с натуры
Приоритет – социально уязвимым
Под пристальным надзором
Республиканское августовское совещание работников образования стартовало в Казахстане
Деньги, форма и льготное питание
2,4 трлн тенге выделят на реализацию нацпроекта "Комфортная школа"
По нашим стандартам и нашим учебникам
На обсуждении
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Водительские права по новым правилам
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Кража невест: традиция или преступление?
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель

Читайте также

В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 балл…
Пять человек погибли в Китае при столкновении автобуса со с…
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолет…
Новый температурный рекорд зафиксирован во Франции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]