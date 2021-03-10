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Более 40 кокпаров пресекли в Туркестанской области с начала года
Жанат Тукпиев
Более 40 кокпаров пресекли полицейские Туркестанской области с начала 2021 года. Участники этих игр нарушили карантин, передает Kazpravda.kz.

По всем фактам полицейские собрали необходимые материалы и направили в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности. Однако жители Туркестанской области продолжают игнорировать карантин.

"К примеру, очередной случай массового скопления людей во время кокпара полицейские выявили в Толебийском районе. Сотрудники местной полицейской службы Толебийского РОП провели рейдовые отработки на территории Абайского сельского округа. В результате, стражи порядка остановили проведение бата кокпара с участием около 120 человек, организованного местным жителем возле села Абай. Участковые инспектора полиции провели с собравшимися разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина и распустили участников по домам", – сообщает портал Polisia.kz.

В отношении организатора кокпара, жителя Толебийского района, собранны материалы по ч. 1 ст. 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" , они направлены в СЭС для составления административного протокола. В результате на местного жителя наложен административный штраф в размере 30 МРП.

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