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Более 40 стран мира хотят сотрудничать с ЕАЭС – Токаев
Айдана Демесинова
Более 40 стран мира изъявили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с ЕАЭС. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Отрадно, что с прошлого года успешно функционирует новый формат международного взаимодействия – институт страны-наблюдателя при ЕАЭС. Более 40 стран мира изъявили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с нашим объединением. Уверен, совместная работа позволит в будущем построить большую и экономически сильную Евразию", – заявил Токаев.

Президент отметил, что за короткий срок ЕАЭС состоялся в качестве авторитетной международной организации.

"Евразийская интеграция, несмотря на известные трудности объективного и субъективного характера, демонстрирует хорошие результаты. За прошлый год рост ВВП государств-членов союза составил 2,5 процента. Объем внешней торговли вырос на 19 процентов, экспорт – на 27 процентов, взаимная торговля между странами союза увеличилась на 9 процентов", – продолжил Президент Казахстана.

Глава государства также привел более детальные данные по Казахстану.

"Если говорить о Казахстане, то за прошлый год наша экономика выросла более чем на 4 процента. Этому способствовали макроэкономическая стабильность, позитивная динамика роста инвестиций, значительный рост обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса. Внешнеторговый оборот Казахстана за аналогичный период вырос в 1,5 раза и составил примерно 95 миллиардов долларов. Таким образом, мы наблюдаем положительную динамику, как в рамках союза, так и в развитии экономики. Важно не сбавлять набранных темпов и прилагать дополнительные усилия для дальнейшего прогресса нашего интеграционного объединения. Для этого определены основные векторы развития на среднесрочную перспективу в промышленности, энергетике, международной деятельности и в других сферах. Принят Таможенный кодекс ЕАЭС. Последовательно создается общий рынок услуг и рабочей силы", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения – Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев – в качестве почетных гостей.

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