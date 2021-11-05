Происшествия

Более 400 млн тенге по ошибке перечислил банк жителю Костаная

Полицейские города Костаная раскрыли крупную кражу денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.    

Более 416 миллионов тенге похитил костанаец в одном из банков. Приговором суда он осужден к семи годам лишения свободы.

С благодарственным письмом на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева обратилось руководство банка.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников Департамента полиции Костанайской области были оперативно расследованы факты хищения денежных средств банка на сумму свыше 416 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд», - говорится в письме работников банка.

Как рассказали в полиции, 55-летний предприниматель взял банковскую карту у друга для пользования и положил на счет 500 тысяч тенге. Перечислив эту сумму за оплату товара, он обнаруживает, что на карте еще появляется такая же сумма денег. За два дня предпринимателю поступило более 416 миллионов тенге. Как оказалось, в банке произошел сбой системы.

Предприимчивый костанаец не растерялся. Он стал перечислять деньги на карты знакомым и друзьям по стране, чтобы они могли снять перечисленные деньги и вернуть ему. Мужчина объяснял им, что сам снять не может, так как у него проблемы с картой.

Оперативники УП города Костаная майор полиции Денис Кононенко, старший лейтенант Кали Өзбеккали в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали интернет-вора. Уголовное дело качественно расследовали следователи Дана Малянина и Аягоз Толегенова.

«Полицейские владеют современными методиками расследования, что является важной гарантией защиты прав граждан от новых видов угроз, - отмечается в письме.

Популярное

Все
Купить наркотики через Интернет сегодня стало почти так же легко, как заказать пиццу
За последние 20 лет на угольных предприятиях, принадлежащих миллиардеру Митталу, погибли более 100 горняков
Подписанные Президентом шесть законов, в том чис­ле «О Конституционном суде РК», являются логичным финалом обнародованных Главой государства в мартовском Послании и поддержанных на референдуме народом страны поправок в Конституцию Казахстана
Программа масштабной политической модернизации получила окончательное правовое оформление
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал на днях закон об амнистии участников январских событий, подчеркнув, что, проявив гуманизм, мы как нация извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения
Заведующая сетью детских садов присвоила почти 19 с половиной миллионов тенге
Экология столицы стала главной темой встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов с общественностью Астаны
Депутаты требуют рассмотреть вопрос смены собственника "АрселорМитталТемиртау"
Драка девушек у ночного клуба в Аксае попала на видео
Указ Президента Республики Казахстан
Приходите, будет интересно!
​​​​​​​Штрихи к картине мира
​​​​​​​Ярослава Шведова: Я верю в девчонок
​​​​​​​На ринге всегда непросто
Хлопковая лихорадка
​​​​​​​Мы вместе!
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 ноября
Рабочий погиб в результате ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Реликвию эпохи древних тюрков случайно обнаружили в Алматинской области
​​​​​​​Две минуты на ответ
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Гибель рыб на Капшагайском водохранилище: ущерб превысил 32…
Происшествия
Труп мужчины обнаружили на остановке в Астане
Мажилис , Происшествия
Мажилис почтил минутой молчания память погибших горняков
Происшествия
Рабочий погиб в результате ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]