Более 400 млн тенге по ошибке перечислил банк жителю Костаная

Происшествия
Полицейские города Костаная раскрыли крупную кражу денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
Более 416 миллионов тенге похитил костанаец в одном из банков. Приговором суда он осужден к семи годам лишения свободы.
С благодарственным письмом на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева обратилось руководство банка.
«Благодаря профессиональным действиям сотрудников Департамента полиции Костанайской области были оперативно расследованы факты хищения денежных средств банка на сумму свыше 416 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд», - говорится в письме работников банка.
Как рассказали в полиции, 55-летний предприниматель взял банковскую карту у друга для пользования и положил на счет 500 тысяч тенге. Перечислив эту сумму за оплату товара, он обнаруживает, что на карте еще появляется такая же сумма денег. За два дня предпринимателю поступило более 416 миллионов тенге. Как оказалось, в банке произошел сбой системы.
Предприимчивый костанаец не растерялся. Он стал перечислять деньги на карты знакомым и друзьям по стране, чтобы они могли снять перечисленные деньги и вернуть ему. Мужчина объяснял им, что сам снять не может, так как у него проблемы с картой.
Оперативники УП города Костаная майор полиции Денис Кононенко, старший лейтенант Кали Өзбеккали в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали интернет-вора. Уголовное дело качественно расследовали следователи Дана Малянина и Аягоз Толегенова.
«Полицейские владеют современными методиками расследования, что является важной гарантией защиты прав граждан от новых видов угроз, - отмечается в письме.
Более 416 миллионов тенге похитил костанаец в одном из банков. Приговором суда он осужден к семи годам лишения свободы.
С благодарственным письмом на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева обратилось руководство банка.
«Благодаря профессиональным действиям сотрудников Департамента полиции Костанайской области были оперативно расследованы факты хищения денежных средств банка на сумму свыше 416 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд», - говорится в письме работников банка.
Как рассказали в полиции, 55-летний предприниматель взял банковскую карту у друга для пользования и положил на счет 500 тысяч тенге. Перечислив эту сумму за оплату товара, он обнаруживает, что на карте еще появляется такая же сумма денег. За два дня предпринимателю поступило более 416 миллионов тенге. Как оказалось, в банке произошел сбой системы.
Предприимчивый костанаец не растерялся. Он стал перечислять деньги на карты знакомым и друзьям по стране, чтобы они могли снять перечисленные деньги и вернуть ему. Мужчина объяснял им, что сам снять не может, так как у него проблемы с картой.
Оперативники УП города Костаная майор полиции Денис Кононенко, старший лейтенант Кали Өзбеккали в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали интернет-вора. Уголовное дело качественно расследовали следователи Дана Малянина и Аягоз Толегенова.
«Полицейские владеют современными методиками расследования, что является важной гарантией защиты прав граждан от новых видов угроз, - отмечается в письме.