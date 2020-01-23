Более 400 млн тенге, выделенных на реставрацию театра драмы, украли в Нур-Султане
Жанат Тукпиев
Экс-директора ГККП "Государственный академический русский театр им. М.Горького" в Нур-Султане и ряд других лиц подозревают в хищении 400 миллионов тенге, выделенных на реставрацию здания. Об этом на брифинге в АПК сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Антикоррупционной службой Нур-Султана проводится досудебное расследование в отношении экс-директора ГККП "Государственный академический русский театр им. М.Горького" и других лиц по подозрению в хищении бюджетных средств в сумме более 400 миллионов тенге, выделенных на ремонтно-реставрационные работы и капитальный ремонт здания театра путем подписания фиктивных актов выполненных работ", – сообщил Бигайдаров.
Он добавил, что в настоящее время дело находится на стадии расследования. Окончательное решение с определением вины подозреваемых будет вынесено судом.
В пресс-службе театра прокомментировали информацию, уточнив, что дело ведется в отношении прежнего директора. Нынешний руководитель Айболат Жаудыр назначен на должность директора 2 октября 2019 года.