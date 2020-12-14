Более 400 млн тенге выманил у алматинцев восточноказахстанец

Общество
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Айдана Демесинова
Полиция Алматы арестовала мужчину, обманувшего граждан на сумму более 400 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК. 

По информации пресс-службы, следственным управлением ДП Алматы осуществляется досудебное расследование в отношении 43-летнего уроженца Восточно-Казахстанской области, который с 2014 года по настоящее время, находясь на территории Алматы, под предлогом оказания содействия в получении жилья по госпрограмме "арендное жилье" в ЖК "Хан Тенгри", а также приобретения земельных участков и арестованных автомашин с электронных торгов, путем обмана и злоупотребления доверием ряда потерпевших, завладел их деньгами в особо крупном размере, причинив материальный ущерб более 400 000 000 тенге.

"По данному факту начато досудебное расследование. По признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК РК, мужчина признан подозреваемым. Он в порядке ст.ст. 128-131 УПК РК водворен в ИВС. Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время следствие продолжается. Вместе с тем, обращаемся к гражданам и призываем тех, кто пострадал вследствие неправомерных действий со стороны данного гражданина, обратиться по адресу: Алматы, улица Масанчи, дом 55, к старшему следователю по ОВД ОРППОП СУ ДП И.Г.Литвиненко. Телефон: 261-84-90, 254-40-59 и 8-775-284-55-56", – проинформировал начальник отдела Следственного Управления ДП Алматы Адиль Салаев.

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