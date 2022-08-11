Фото: пресс-служба партии AMANAT
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Более 400 постов партийного контроля открывает AMANAT

Для системного контроля за реализацией предвыборных обещаний партия AMANAT открывает более 400 постов партийного контроля по всей стране. Прежде всего на контроль берутся проблемные, социальные объекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу партии.

«До конца августа планируется открыть более 400 постов во всех регионах страны. На сегодняшний день они уже открыты на 114 объектах образования. С помощью постов можно будет следить за качеством строительства, эффективным освоением выделенных средств, соблюдением правил техники безопасности, социальным положением рабочих, а также своевременным получением заработной платы. Таким образом, будет усилен системный контроль за исполнением предвыборной программы партии на местах. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на внеочередном ХХІІ съезде партии, в первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период», – подчеркнул секретарь партии AMANAT Жигер Калиев.

Стоит отметить, что на каждом объекте, по аналогии с техническим паспортом, устанавливается табличка с контактами ответственного лица, куда можно отправить жалобу либо обращение.

Для привлечения широкого круга общественности и прозрачности работы постов партийного контроля в их состав вошли депутаты маслихатов, представители неправительственных организаций, СМИ, блогеры, председатели и активные члены первичных партийных организации партии AMANAT. 

На этой неделе в Актобе партийцы открыли пост партконтроля и проинспектировали ход строительства школы в районе Есет батыра. Число жителей растет постоянно, и окрестные школы не справляются с наплывом детей. Строительство началось еще в 2017 году и до сих пор не завершено. Подрядчики винят пандемию, кризис и удорожание строительных материалов.

«До начала занятий осталось меньше месяца. Но уже с 1 сентября планируется начать учебный процесс, школа может принять 1 800 учащихся в две смены. Этот объект, равно как и другие в рамках предвыборной программы, мы возьмем на особый контроль», – сказал председатель Актюбинской городской комиссии партийного контроля Талгат Хамитов.

В городе Кызылорде строительство школы в микрорайоне «Байтерек» отстает от графика почти на год. Причина – несвоевременное финансирование. Подрядчики говорят, что в эксплуатацию учреждение образования планируется сдать до конца этого года.

«В микрорайоне живут более 4,5 тысячи человек, у всех есть дети, и отвозить детей куда-то далеко неудобно. Мы постараемся сделать так, чтобы дети смогли учится в новой школе уже со второй четверти», – сказал депутат Кызылординского городского маслихата Жорабек Нурымбетов.

В этот же день партийцы проверили, как возводится школа на 1 500 мест в Наурызбайском районе города Алматы. В подрядной организации заверили, что строительные работы завершатся к сентябрю. За качественной и своевременной сдачей объекта будут следить аманатовцы.

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