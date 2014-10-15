Общество
Более 400 семей будут переселены из аварийного жилья в Астане
Айнур Курамысова
Более 400 семей Астаны будут переселены из аварийного жилья в 2014 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

"До 2017 года запланирован снос 228 аварийных домов, которые были выявлены в городе. В прошедшем 2013 году 11 ветхих домов были снесены, 178 семей переселили. В текущем 2014 году в Астане запланирован снос 31 аварийного дома. Жильцы этих домов будут переселены в район улицы Сыганак. Всего в этих домах проживают 463 семьи", – говорится в сообщении.

Реализация пилотного проекта по сносу аварийного жилья в Астане предусмотрена программой "Доступное жилье-2020". Районными акиматами города проведен анализ жилого фонда, составлен перечень жилых домов, включающий 228 строений с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, год постройки которых варьируется с 1940 по 1970. 

В настоящее время проводится техническое обследование данного жилья специализированными организациями. На основании полученных технических заключений будет классифицирована сложившаяся ситуация на том или ином объекте и при наличии объективных данных принято решение об отнесении жилья к аварийному.

Собственники аварийного жилья в соответствии с действующим законодательством будут переселяться во вновь построенные жилые комплексы, при этом предоставляемая площадь будет равнозначной, то есть количество квадратных метров предоставляемого жилья будет соответствовать количеству сносимых квадратных метров.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Воздушный шар в центре города – явление само по себе редкое, но если он еще и падает...
Закон Республики Казахстан
Время искать новые решения: эксперты высказались о диверсификации казахстанского экспорта
Перспективы края Великих гор
Конституционный суд: риски и ожидания
Внешние и внутренние факторы играют против тенге
Переполох вокруг ТЭЦ-2 поднялся в СМИ и соцсетях Петропавловска
Аксакал шагает по стране
Золотые дипломы выпускникам
Каникулы с книгой
В магазине торгуют за спасибо!
Осторожно, вода!
Пятый район появился в Шымкенте
По родному краю
Талант из Улытау
Пусть загрязнитель платит
Крыша поехала
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Перепил, убил – в тюрьму
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Население стареет в ряде регионов Казахстана
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава
Документы передали дух эпохи
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество
Находки юных археологов
Общество
Петропавловск отмечает 270-летие со дня своего основания
Общество
Священна земля Казахстана
Общество
Отложили и… расслабились

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]