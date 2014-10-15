Общество Более 400 семей будут переселены из аварийного жилья в Астане Айнур Курамысова

Более 400 семей Астаны будут переселены из аварийного жилья в 2014 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.



"До 2017 года запланирован снос 228 аварийных домов, которые были выявлены в городе. В прошедшем 2013 году 11 ветхих домов были снесены, 178 семей переселили. В текущем 2014 году в Астане запланирован снос 31 аварийного дома. Жильцы этих домов будут переселены в район улицы Сыганак. Всего в этих домах проживают 463 семьи", – говорится в сообщении.



Реализация пилотного проекта по сносу аварийного жилья в Астане предусмотрена программой "Доступное жилье-2020". Районными акиматами города проведен анализ жилого фонда, составлен перечень жилых домов, включающий 228 строений с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, год постройки которых варьируется с 1940 по 1970.



В настоящее время проводится техническое обследование данного жилья специализированными организациями. На основании полученных технических заключений будет классифицирована сложившаяся ситуация на том или ином объекте и при наличии объективных данных принято решение об отнесении жилья к аварийному.



Собственники аварийного жилья в соответствии с действующим законодательством будут переселяться во вновь построенные жилые комплексы, при этом предоставляемая площадь будет равнозначной, то есть количество квадратных метров предоставляемого жилья будет соответствовать количеству сносимых квадратных метров.

