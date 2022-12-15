Более 400 пловцов будут соревноваться в Астане

В Астане пройдет открытый республиканский турнир по плаванию ASTANA OPEN, посвященный Дню Независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Сообщается, что соревнования, организованные столичным управлением физической культуры и спорта, пройдут 15-17 декабря на базе олимпийского бассейна Barys Arena Pool. Церемония открытия соревнований запланирована на 10:00 утра 15 декабря.

Открытое первенство пройдет среди юношей и девушек 2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения.

"Первенство традиционно проводится в нашем городе ежегодно. На участие в соревнованиях уже зарегистрировано 430 спортсменов из шести городов. Участники испытают свои силы в четырех возрастных категориях по четырем видам плавания. Начиная с 50 метров, будут соревноваться между собой по трем дистанциям", – сообщила пресс-секретарь городского управления физической культуры и спорта Мадина Айткалиева.

Отмечается, что победители и призеры будут определены в ходе трехдневных состязаний. В первый день турнира стартуют эстафетные соревнования – баттерфляй, плавание вольным стилем на 100 метров и брассом, плавание на спине на дистанции 50 метров. Во второй и третий день – наоборот – лучших будут определять на дистанции 50 метров в вольном плавании и баттерфляе, а брассом и на спине – 100 метров.

По словам специалистов спортивной сферы, в ближайшие дни будет сформирована команда спортсменов, которая будет защищать честь города на турнире, из числа отличившихся на различных состязаниях.