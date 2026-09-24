Более 400 тонн продукции представят на ярмарке в Астане фермеры трех областей

В эти выходные, 26-27 сентября в столице состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Мангистауской, Алматинской и Абайской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

Жителям предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной и бакалейной продукции напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

В частности, сельхозтоваропроизводители из трех регионов привезут в Астану более 400 тонн продукции, в том числе 170 тонн овощей и фруктов, 100 тонн мяса и мясопродуктов, 40 тонн меда, 25 тонн молочной продукции, 17 тонн бахчевой продукции, 10 тонн рыбы и более 40 тонн прочих продуктов питания.

Ярмарка будет проходить на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1.

Также для удобства и комфортного доступа жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок к месту будут курсировать автобусные маршруты № 18, 37 и 303.

Время работы ярмарки: с 9:00 до 18:00.