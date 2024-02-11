Более 41 тыс. кубометров снега вывезли из столицы за ночь

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С начала зимы на полигоны вывезли около 4,3 млн кубометров снега, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В снегоуборочных работах в столице задействовано более 1,5 тыс. единиц спецтехники. Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, передает официальный сайт акимата Астаны.

На уборку улиц и тротуаров Астаны от снега и наледи выехало более 1,5 тыс. единиц спецтехники и более 2,4 тыс. дорожных рабочих.

За ночь с 10 на 11 февраля из столицы  вывезли более 41 тыс. кубометров снега, что равно объему более 3 тыс. большегрузов.

С начала зимнего периода 315 тысячами рейсов на снежные полигоны вывезли около 4,3 млн кубометров снега.

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