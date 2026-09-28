Более 415 млн тенге прошло через дроп-счета интернет-казино Vavada

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Сотрудники Департамента АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денег игроков интернет-казино Vavada, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, в январе текущего года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денег на территории Казахстана.

В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.

Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.

«В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело направлено в суд», – проинформировали в АФМ.

Ранее сообщалось, что Департамент АФМ по Актюбинской области проводит расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.