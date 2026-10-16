Более 42 млн тонн кормов заготовили в Казахстане

При необходимости фуражный фонд зерна будет использован в качестве резервного ресурса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оперативным данным акиматов областей, сельхозтоваропроизводители заготовили более 42 млн тонн кормов всех видов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

В частности, заготовлено 26,9 млн тонн сена, или 104,8% от плана, 2,3 млн тонн сенажа (99,4%), 2,9 млн тонн силоса (101,8%), 4,9 млн тонн соломы (103,4%) и 5,5 млн тонн концентрированных кормов (95,8%).

Перевыполнение плановых показателей по основным видам кормов позволяет сформировать дополнительные запасы и повысить устойчивость животноводческих хозяйств к возможным неблагоприятным погодным условиям в предстоящий зимне-стойловый период, отметили в МСХ.

Кроме того, в хозяйствах имеется переходящий остаток кормов с прошлой зимовки объемом 3,6 млн тонн, который также будет использован для обеспечения потребностей животноводства.

Для дополнительного обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовыми ресурсами АО «Продовольственная контрактная корпорация» на предстоящий зимний период сформирует фуражный фонд зерна. При необходимости он будет использован в качестве резервного ресурса.

Минсельхоз совместно с акиматами регионов продолжает мониторинг завершающего этапа кормозаготовительной кампании. Проводимая работа направлена на своевременное формирование необходимых запасов кормов, обеспечение животноводческих хозяйств достаточной кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода, добавили в министерстве.